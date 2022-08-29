Jackson Hole merkez bankacılar sempozyumunda konuşan Schnabel, "Bir resesyona girsek bile, para politikasını normalleştirme yolunda devam etmeliyiz. Eğer enflasyon bekleyişleri kontrolden çıkar ise, ekonomi üzerindeki etkisi çok daha kötü olur" dedi.

MERKEZ BANKALARI MÜCADELEYİ BIRAKMAMALILAR

Politika yapıcıların enflasyonu hedef seviyeye çabuk şekilde geri getirmek konusunda "güçlü kararlılık" göstermeleri gerektiğini belirten Schnabel, "Eğer halk merkez bankalarının ekonomik büyümeye yönelik riskler karşısında gardlarını düşürmelerini bekler ise, eğer merkez bankaları enflasyon ile mücadeleyi erken bırakırlar ise, çok daha kesin bir düzeltme görme riski ile karşı karşıya kalırız" diye konuştu.