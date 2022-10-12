Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin 27 Ekim'de yapacağı toplantıda 50 baz puan mı 75 baz puan mı faiz artırımı yapacağını tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.
ECB üyesi Villeroy: Faiz yüzde 2'ye yaklaştığında bilanço küçültmeye başlanır
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy, ECB`nin faiz oranını nötr seviye olarak değerlendirdiği yüzde 2`nin biraz altına yıl sonundan önce çıkarması ve bilançonun küçültülmesinin yolunu açması gerektiğini söyledi.
"BİLANÇONUN KÜÇÜLTÜLMESİNİN YOLUNU AÇMASI GEREKİYOR"
Ancak Villeroy, ECB'nin faiz oranını nötr seviye olarak değerlendirdiği yüzde 2'nin biraz altına yıl sonundan önce çıkarması ve bilançonun küçültülmesinin yolunu açması gerektiğini ifade etti.
Faiz yüzde 2'ye yaklaştığında bilançonun küçültülmesine başlanabileceğini belirten Villeroy, "Çok büyük bilançoyu çok uzun süre tutmak faiz oranlarını nötr seviyenin üzerine çıkarmakla tutarlı olmaz" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!