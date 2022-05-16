Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, eurodaki zayıflığın ECB'nin enflasyonu yüzde 2 fiyat istikrarı hedefine doğru yönlendirme çabalarını tehdit edebileceğini söyledi.

"ÇOK ZAYIF EURO, BİZİM FİYAT İSTİKRARI HEDEFİMİZE KARŞI GELEBİLİR"

"İthal enflasyonun ciddi bir yönlendiricisi olarak, kurlardaki hareketleri dikkatli şekilde takip edeceğiz" diye konuşan Villeroy, "Çok zayıf euro, bizim fiyat istikrarı hedefimize karşı gelebilir" dedi.

Villeroy konuşmasında ayrıca, kritpo varlıkların düzenleme, gözetim altına alınmamaları halinde uluslararası finansal sisteme zarar verebilecekleri uyarısında da bulundu.