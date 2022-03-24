Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ECB'nin para politikasını sıkılaştırmaya başlaması yönündeki çağrılara karşı çıktı.

Visco, Euro Bölgesi hükümetleri yüksek fiyatları dengelemek, telafi etmek, ücret artışlarının önüne geçmek için hane halklarına yönelik mali politika adımları atsalar da ECB'nin destekleyici politika duruşunu devam ettirebileceğinin sinyalini verdi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜZDE 2 CİVARINDA ÇIPALANDI"

Avrupa'da durumun hane halkı harcanbilir gelirinin keskin şekilde arttığı ve para politikasının sınırayıcı olması gereken ABD'den çok farklı olduğunu savunan Visco, "Avrupa'da talep şoku yok, bir arz şoku var. Enflasyon bekleyişleri yüzde 2 civarında iyi çıpalanmış durumda" dedi.

Visco, piyasa faizlerinin yüksek olmasının yatırımcılar ile ECB arasındaki farkı, uyuşmazlığı yansıttığı fikirlerine de karşı çıktı.

Bütçe ve para politikaları arasında pandemi döneminde sağlanan koordinasyonun ECB'ye ultra gevşek para politikasını normalleştirme konusunda çok yavaş hareket etme imkanı verdiğini savunan Visco, "Negatif reel faizin olmadığı bir dünyaya doğru gitmemiz gerekeriyor. Ancak bunu çabuk şekilde yapmaya ihtiyacımız yok" diye konuştu.