Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, mevkidaşlarını büyük faiz artırımları taahhüt etmemeleri yönünde uyardı. Visco, ECB'nin çok agresif şekilde faiz artırımları yapmasının bir resesyon tehlikesini yükselteceğini savundu.

"HIZLI FAİZ ARTIRIMLARI BİR RESESYON RİSKİNDE ARTIŞLA SONUÇLANIR"

"Yükselen enflasyon şu anda ekonomik büyüme görünümünde ani bir kötüleşme ile bir araya geldi" diye konuşan Visco, "Bu çerçevede, aşırı şekilde hızlı faiz artırımları bir resesyon riskinde artışla sonuçlanır" dedi.

Geçtiğimiz hafta ECB baş ekonomisti Philip Lane de 27 Ekim toplantısında büyük bir faiz artırımı yapılacağı konusunda şimdiden sözler verilmemesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.