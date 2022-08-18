ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel faiz artışından beri enflasyon görünümünde iyileşme olmadığını belirtti. Bu açıklama, gelece ay da aynı oranda faiz artışı olabileceği beklentisini artırdı.

Schnabel Reuters'a verdiği bir mülakatta fiyat baskılarının hızlıca yok olmayacağını ve hatta kısa vadede ivmelenebileceğini belirtti.

Schnabel "Eylül ayında verilecek karar, gelecek verilere bağlı olacak. Son verilere baktığımda Temmuz ayındaki endişelerimizin henüz ortadan kaybolmadığınj görüyorum." şeklinde konuştu.

Schnabel'in bu açıklamaları, son dönemde konuşan politika yapıcılar arasında faiz artış patikasına ilişkin en net söylem oldu. Ankete katılan çoğu ekonomist de enerji ve kalıcı arz sıkıntıları gibi kötüleşen ekonomik görünüm nedeniyle Eylül'de 50 baz puan artış bekliyor.

Schnabel büyümedeki yavaşlamanın bankayı yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma hedefinden döndürmeyeceğini söyledi ve "uzun süreli ve derin bir durgunluk beklemiyorum. Euro Bölgesi'nde bir teknik resesyon olup olmayacağı bile kesin değil. Ancak bu ihtimali dışlamıyorum" ifadelerini kullandı.