Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Banka'nın çekirdek enflasyonu aşağı getirmek için ihtiyaç olduğu sürece faiz artıracağını söyledi.

Villeroy, faiz artırımının yıl sonundan sonra yavaşlayabileceğini de vurguladı.

"ÇEKİRDEK ENFLASYONU AŞAĞI GETİRMEK İÇİN GEREKTİĞİ SÜRECE FAİZ ORANLARINI ARTIRACAĞIZ"

Hollanda'da yayınlanan NRC gazetesine konuşan Villeroy, "Çekirdek enflasyonu aşağı getirmek için gerektiği sürece faiz oranlarını artıracağız" dedi. Avrupa bankalarının bazılarının korktuklarından daha güçlü olduklarını da savunan NRC muhabiri, ECB'nin bir sonraki adımının "düzenli" olmaya devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

ECB'nin faiz oranlarını ekonomiyi ne teşvik ettikleri ne de frenledikleri bir seviyeye kadar adrtırmasının önemli olduğunu anlatan Villeroy, faiz oranlarını yıl sonuna kadar nötr seviye çıkarılması gerektiğini vurguladı. Villeroy, faizler nöt seviyeye ulaştıktan sonra para politikasını normalleştirmede ikinci aşağın başlayacağını, bu ayağın "daha esnek ve muhtemelen daha yavaş" olacağını da ifade etti.