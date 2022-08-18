Schnabel bu açıklaması ile Eylül ayında yapılacak ECB Yönetim Konseyi toplantısında daha büyük bir faiz artırımı taraftarı olduğunun sinyalini verdi.

ECB'nin piyasa operasyonlarından sorumlu ismi olan Schnabel yaptığı açıklamada, Temmuz ayı faiz artırımının enflasyon görünümünü değiştirmek için yeterli olmadığını belirtirken, Euro Bölgesi'nin resesyona girmesinin de fiyat baskılarını yatıştırmak için tek başına yeterli olmayacağını vurguladı.

Schnabel, "Temmuz ayında faiz oranlarını 50 baz puan artırmaya karar verdik çünkü enflasyon görünümü konusunda endişelerimiz vardı. Temmuz ayındaki bu endişeler faiz artırımına rağmen ortadan kalkmadı, enflasyon görünümünün temelde değiştiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun daha yukarı gidip gitmeyeceği soruları da yanıt veren Schnabel, "Bu olasılığı dışlamıyorum, kısa vadede enflasyon daha da artacak. Enflasyonist baskıların bir süre daha bizimle olmaları büyük olasılık, çabuk şekilde ortadan kalkmayacaklar. Enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesi biraz zaman alacak" dedi.

Schnabel konuşmasında Euro Bölgesinde resesyon olasılığı dışlamadığını da belirti ve büyümenin yavaşlamakta olduğu ortamda teknik bir resesyon yaşanması riskinin arttığını vurguladı.