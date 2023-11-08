ECB yüksek enflasyondan endişeli

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel Londra'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Tetikte olmak zorunlu. Görünümü çevreleyen çok fazla belirsizlik var ve hala enflasyon görünümünün beklenenden daha yüksek olabileceğine dair risklerle karşı karşıyayız" dedi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ve Avusturyalı Guvernör Robert Holzmann da son günlerde bu beklentilere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirmişlerdi.