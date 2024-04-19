Ekonomistlerden küresel enflasyon beklentisi

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin yılın ilk çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, 2024 için üç ay önce yüzde 5 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi yüzde 4,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 5'ten yüzde 4,4'e geriledi. 2027 için ise enflasyonun yüzde 4 gerileyeceği öngörüldü.

Ekonomistler ayrıca enflasyon oranlarında bölgeye bağlı olarak büyük farklılıklar olacağını tahmin ediyor.

Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 2,8, Kuzey Amerika için yüzde 3,1 ve Güneydoğu Asya için yüzde 4,2 ile küresel ortalamanın altında kaldı.

Buna karşın 2024 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 14,1 Güney Amerika için yüzde 26,5, Kuzey Afrika için yüzde 35 ve Doğu Afrika için yüzde 68,5 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke değerlendirmesinde, "Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, bu yıl için enflasyon beklentileri yeniden düştü. Ancak uzmanlar orta vadede dünya genelinde enflasyon oranlarının oldukça yüksek ve merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin üzerinde kalmasını bekliyor." ifadesini kullandı.

Ankete, 12-26 Mart tarihlerinde 125 ülkeden 1508 ekonomist katıldı.