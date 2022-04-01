Mart 2022 enflasyon beklentisi belli oldu. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Nisan 2022 Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Mart ayı enflasyon beklenti anketine göre, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON İÇİN TAHMİNLERE GÖRE 60,95 HESAPLAMASI YAPILDI

Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.