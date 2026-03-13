Enflasyon ve faizde tahminler değişti! İki bankacılık devi beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı ve faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. TCMB'nin faiz kararının ardından enflasyon ve faizde tahminler değişmeye başladı.

Küresel yatırım bankaları Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. JPMorgan ve HSBC yayımladıkları raporlarda Türkiye için enflasyon tahminlerini artırırken, para politikası görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

JPMORGAN FAİZ TAHMİNİNİ %32'YE YÜKSELTTİ

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yayımladığı raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle Türkiye'ye yönelik makroekonomik beklentilerini güncelledi. Banka, jeopolitik koşulların istikrara kavuşana kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasını beklemediğini belirtti.

Raporda, 2026 yıl sonu politika faizi tahmini %31'den %32'ye yükseltildi.

22 Nisan toplantısı için öngörülen 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin geri çeken JPMorgan jeopolitik gerilimin sürmesi halinde faiz artışının da tamamen ihtimal dışı olmadığına işaret etti.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

JPMorgan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %26,4'e çıkardı. 2026 yılı GSYH büyüme tahmininini ise %4,4'ten %4,0'e indirdi.

HSBC DE ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTIRDI

HSBC de enflasyon tahminini yükseltti. Banka, daha önce %21 olarak öngördüğü 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini %23'e çıkardı.

HSBC ekonomistleri, ortalama petrol fiyatı varsayımını varil başına 65 dolardan 80 dolara yükselttiklerini belirtti.

EŞEL SAYESİNDE ENFLASYON ARTIŞI SINIRLI KALACAK

HSBC raporunda, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan etkisinin hükümetin vergi düzenlemeleri nedeniyle yaklaşık 0,2 puanla sınırlı kalabileceği değerlendirildi.

HSBC ekonomistleri, Merkez Bankası'nın 2026 yılının ikinci yarısında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğini öngördü.

