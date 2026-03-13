CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Enflasyon ve faizde tahminler değişti! İki bankacılık devi beklentisini açıkladı

Enflasyon ve faizde tahminler değişti! İki bankacılık devi beklentisini açıkladı

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararının ardından JPMorgan ve HSBC, enflasyon ve faiz beklentisinde değişikliğe gitti. Bankacılık devleri tahminlerini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 12:17

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2026 12:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı ve faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. TCMB'nin faiz kararının ardından enflasyon ve faizde tahminler değişmeye başladı.

Küresel yatırım bankaları Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. JPMorgan ve HSBC yayımladıkları raporlarda Türkiye için enflasyon tahminlerini artırırken, para politikası görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

JPMORGAN FAİZ TAHMİNİNİ %32'YE YÜKSELTTİ

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yayımladığı raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle Türkiye'ye yönelik makroekonomik beklentilerini güncelledi. Banka, jeopolitik koşulların istikrara kavuşana kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasını beklemediğini belirtti.

Raporda, 2026 yıl sonu politika faizi tahmini %31'den %32'ye yükseltildi.

22 Nisan toplantısı için öngörülen 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin geri çeken JPMorgan jeopolitik gerilimin sürmesi halinde faiz artışının da tamamen ihtimal dışı olmadığına işaret etti.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

JPMorgan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25'ten %26,4'e çıkardı. 2026 yılı GSYH büyüme tahmininini ise %4,4'ten %4,0'e indirdi.

HSBC DE ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTIRDI

HSBC de enflasyon tahminini yükseltti. Banka, daha önce %21 olarak öngördüğü 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini %23'e çıkardı.

HSBC ekonomistleri, ortalama petrol fiyatı varsayımını varil başına 65 dolardan 80 dolara yükselttiklerini belirtti.

EŞEL SAYESİNDE ENFLASYON ARTIŞI SINIRLI KALACAK

HSBC raporunda, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan etkisinin hükümetin vergi düzenlemeleri nedeniyle yaklaşık 0,2 puanla sınırlı kalabileceği değerlendirildi.

HSBC ekonomistleri, Merkez Bankası'nın 2026 yılının ikinci yarısında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceğini öngördü.

.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek 13 Mart 2026 08:38
ABD’nin dış ticaret açığı Ocak’ta sert geriledi ABD’nin dış ticaret açığı Ocak'ta sert geriledi 12 Mart 2026 16:33
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Mart 2026 16:06
OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı OECD bölgesinde işsizlik oranı Ocak’ta %5,0’de sabit kaldı 12 Mart 2026 14:30
KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir KBC Bank: ECB faiz artışı beklenenden daha erken olabilir 12 Mart 2026 14:05
Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü Almanya’nın 2026 büyüme tahmini düşürüldü 12 Mart 2026 14:01
Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi Goldman Sachs, BoE için faiz indirimi takvimini güncelledi 12 Mart 2026 13:58
Borsa günün ilk yarısında 13 bin 300 puana dayandı! Borsa günün ilk yarısında 13 bin 300 puana dayandı! 12 Mart 2026 13:19
Deutsche Bank’tan Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu Deutsche Bank’tan Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu 12 Mart 2026 13:17
Commerzbank’tan TCMB için faiz beklentisi: İndirim planını ertelemiş olabilir Commerzbank'tan TCMB için faiz beklentisi: İndirim planını ertelemiş olabilir 12 Mart 2026 13:07
Arz endişeleri alüminyum fiyatlarını 4 yılın zirvesine taşıdı Arz endişeleri alüminyum fiyatlarını 4 yılın zirvesine taşıdı 12 Mart 2026 11:41
Orta Doğu’daki sevkiyat sorunları Avrupa gaz fiyatlarını yukarı taşıyor Orta Doğu’daki sevkiyat sorunları Avrupa gaz fiyatlarını yukarı taşıyor 12 Mart 2026 11:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.019,6800 Değişim 314,40 Son veri saati:
Düşük 12944,68 Yüksek 13259,08
Açılış
44,1974 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,6814 Değişim 0,4942 Son veri saati:
Düşük 50,5795 Yüksek 51,0737
Açılış
7.234,5720 Değişim 94,735 Son veri saati:
Düşük 7192,027 Yüksek 7286,762
Açılış
117,8345 Değişim 5,4528 Son veri saati:
Düşük 116,0299 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler