Enflasyon ve faizde tahminler güncellendi

BofA Türkiye için yayımladığı son raporda, Nisan ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'a yükselttiğini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizlerini uzun bir süre daha sabit tutacağını öngördüğünü belirtti.

"ENFLASYONDAKİ TEMEL EĞİLİM YÜKSELİYOR"

BofA raporunda, özellikle hizmet sektörü ve enerji kalemlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun ana eğiliminde yukarı yönlü baskıyı artırdığı ifade edildi. Kurum, mevcut görünüm doğrultusunda 2026 yılı ortalama Brent petrol fiyatı tahminini ise varil başına 93 dolar seviyesinde sabit bıraktı.

Analizde, enerji maliyetlerinin önümüzdeki dönemde de Türkiye'de enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği vurgulandı.

"FAİZ ARTIŞI EŞİĞİ YÜKSEK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında da değerlendirmelerde bulunan BofA, Merkez Bankası'nın nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarını sabit bırakmasının ve iletişim tonunun nötr kalmasının dikkat çektiğini belirtti.

Raporda, TCMB'nin yeni bir faiz artışı için oldukça yüksek bir eşik belirlediği ifade edilerek, mevcut sıkı para politikasının uzun süre korunmasının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Meclis Komisyonu'ndaki sunumunda enerji kaynaklı maliyet baskılarının devam edeceğine dikkat çekmesine rağmen, yeni bir sıkılaştırma sinyali vermediği belirtildi.

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

BofA analizine göre, TCMB'nin mart ayından bu yana efektif fonlama oranını likidite araçlarıyla koridorun üst bandı olan yüzde 40 seviyesinde tuttuğu ve bu uygulamanın eylül ayına kadar devam edebileceği öngörülüyor.

Banka, bu süreçte bir haftalık repo faizinde değişiklik beklemiyor. Enflasyonun tahmin edildiği şekilde ilerlemesi halinde ise eylül ayından itibaren haftalık repo fonlamasının yeniden başlamasıyla birlikte TLREF tarafında yaklaşık 300 baz puanlık bir normalleşme görülebileceği ifade edildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ ETKİLİYOR

Raporda, faiz politikasındaki olası normalleşmenin yalnızca enflasyon verilerine bağlı olmayacağına dikkat çekildi. Özellikle döviz kuru istikrarı, rezerv dinamikleri ve küresel jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağı vurgulandı.

BofA'ya göre, Orta Doğu'daki gerilimler ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek aksaklıklar enerji fiyatlarını yukarı taşıyarak Türkiye'de enflasyon üzerinde yeni baskılar oluşturabilir.

Öte yandan ekonomide büyümenin yavaşlaması ise enflasyon açısından aşağı yönlü risk faktörlerinden biri olarak değerlendirildi.