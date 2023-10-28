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Etiyopya'nın elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı

Etiyopya'nın, komşu ülkelere elektrik ihracatı 5 yılda iki kat arttı.

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2023 14:54

Son Güncelleme Tarihi 28 Ekim 2023 14:54

Etiyopya Elektrik Gücü (EEP) İletişim Direktörü Moges Mekonnen tarafından yapılan açıklamada, elektrik ihracatındaki artışa dikkati çekildi.

Açıklamada, komşu ülkelerden Kenya, Sudan ve Cibuti'ye elektrik ihracatının 5 yılda iki kat arttığı bilgisi paylaşıldı.

Elektrik ihracatından elde eden gelirin 5 yıl önce 50 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, bu rakamın bu yıl 101 milyon dolara yükseldiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, Etiyopya'nın Sudan ve Cibuti'ye 9 yıldır elektrik ihraç ettiği, Kenya'ya ise bu yıl başladığı belirtilerek, bu hedefin gelecek yıllarda 150 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Etiyopya, tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı Hedasi Barajı'nda 20 Şubat 2022'de elektrik üretimine başlamıştı.

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