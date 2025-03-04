Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyeleri yükseliyor

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2025 09:00
Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2025 09:01
Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçisi Claudia Buch, Almanya, Avusturya ve Fransa'nın kayda değer artışlar kaydetmesiyle Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyelerinin yavaş yavaş yükseldiğini söyledi.
Buch, "Hafif bozulmalar görüyoruz; ancak ilginçtir ki, bankaların geçmişte yüksek kredi temerrütleri kaydettiği ülkelerde değil." dedi.
Buch, "Temerrüde düşen krediler özellikle Almanya ve Avusturya'da ve daha az ölçüde Fransa'da artıyor." diye konuştu.