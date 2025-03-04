CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyeleri yükseliyor

Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyeleri yükseliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçisi Claudia Buch, Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyelerinin yükseldiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2025 09:00

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2025 09:01

Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetçisi Claudia Buch, Almanya, Avusturya ve Fransa'nın kayda değer artışlar kaydetmesiyle Euro Bölgesi bankacılık sektöründe şüpheli alacak seviyelerinin yavaş yavaş yükseldiğini söyledi.

Buch, "Hafif bozulmalar görüyoruz; ancak ilginçtir ki, bankaların geçmişte yüksek kredi temerrütleri kaydettiği ülkelerde değil." dedi.

Buch, "Temerrüde düşen krediler özellikle Almanya ve Avusturya'da ve daha az ölçüde Fransa'da artıyor." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
ABD ithalat soruşturmasıyla bakır üretimini hedef alıyor ABD ithalat soruşturmasıyla bakır üretimini hedef alıyor 27 Şubat 2025 11:16
Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor Brent petrolde arz endişeleri yaşanıyor 27 Şubat 2025 10:10
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak verilere çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak verilere çevrildi 27 Şubat 2025 09:53
BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil BoE üyesi Dhingra: Tarifelerin kalıcı enflasyona yol açması olası değil 27 Şubat 2025 09:23
Fed üyesinden dikkat çeken faiz yorumu Fed üyesinden dikkat çeken faiz yorumu 27 Şubat 2025 09:21
Bundesbank Başkanı Nagel: Yeni Alman hükümeti duraksayan büyümeyi hızla ele almalı Bundesbank Başkanı Nagel: Yeni Alman hükümeti duraksayan büyümeyi hızla ele almalı 27 Şubat 2025 09:18
Kripto piyasasından 810 milyar dolar silindi Kripto piyasasından 810 milyar dolar silindi 27 Şubat 2025 09:15
Çin, yerli şirketlerin ABD’de borsaya açılmasını engelliyor Çin, yerli şirketlerin ABD'de borsaya açılmasını engelliyor 27 Şubat 2025 09:12
Altın yükselen ABD Hazine kağıdı getirileriyle düştü Altın yükselen ABD Hazine kağıdı getirileriyle düştü 27 Şubat 2025 09:09
AB şirketlere yönelik kurallarını basitleştiriyor AB şirketlere yönelik kurallarını basitleştiriyor 26 Şubat 2025 17:12
Rusya Merkez Bankası’ndan Ruble açıklaması Rusya Merkez Bankası'ndan Ruble açıklaması 26 Şubat 2025 16:43
AB 45 milyar avro tasarruf sağlayacak enerji planı hazırladı AB 45 milyar avro tasarruf sağlayacak enerji planı hazırladı 26 Şubat 2025 16:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler