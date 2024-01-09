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Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, 2023 yılının kasım ayında yüzde 6,4'e düştü.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 14:06

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 14:06

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, AB'de ekim ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, kasımda yüzde 5,9'a düştü.

Euro Bölgesi'nde ise ekimde yüzde 6,5 olan işsizlik, kasımda yüzde 6,4 olarak belirlendi.

İşsizlik oranı, 2022 yılının kasım ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Kasımda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,9, Yunanistan'da yüzde 9,4, İsveç'te yüzde 7,9, İtalya'da yüzde 7,5 ve Fransa'da yüzde 7,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı kasımda 12 milyon 954 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 10 milyon 970 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Geçen yılın kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 814 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 321 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.

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