FAO açıkladı: Gıda fiyatları Eylül'de geriledi

Küresel olarak ticareti yapılan bir dizi gıda ürününün uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Ağustos ayındaki 129.7 puanlık seviyeye karşılık, Eylül ayında ortalama 128.8 puan olarak gerçekleşti. Bu değer, bir yıl öncesine göre yüzde 3.4'lük bir artışa işaret ediyor.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi Ağustos ayına göre yüzde 0.6 oranında geriledi. Uluslararası buğday fiyatları, uluslararası talebin zayıflaması ve önemli üretici ülkelerdeki büyük hasatların teyit edilmesiyle birlikte üst üste üçüncü ayda da düşüş kaydetti. Arjantin'de tahıl ihracat vergilerinin geçici olarak askıya alınması ve arzın bol olacağına dair tahminler nedeniyle dünya mısır fiyatları da düştü. Filipinler ve Afrika'daki alıcıların siparişlerinin azalması piyasayı olumsuz etkilerken, FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi yüzde 0.5 oranında geriledi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Eylül ayında yüzde 0.7 oranında geriledi. Malezya'daki güçlü palm yağı stoklarını ve Arjantin'den yüksek ihracat edilebilir soya yağı arzını kısmen yansıtan düşük palm ve soya yağı fiyatları, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki artışları fazlasıyla dengeledi.

Buna karşılık, FAO Et Fiyatları Endeksi, Ağustos ayındaki yenilenmiş seviyesine oranla yüzde 0.7'lik bir artış göstererek, bir önceki yıla göre yüzde 6.6 oranında artarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Bu artış, dünya sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişi yansıtırken, domuz ve kümes hayvanı eti fiyatları genel olarak sabit kaldı. Sığır eti fiyatları ise sınırlı iç arz ve uygun fiyat farkının ithalatı teşvik etmeye devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güçlü talep sayesinde, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Eylül ayında yüzde 2.6 oranında geriledi. Dünya tereyağı fiyatları ise yüzde 7.0 oranında düşerken, bu düşüşün nedenleri arasında Kuzey Yarımküre'de dondurma talebinin azalması ve Okyanusya'da üretim beklentilerinin artması yer aldı. Süt tozu fiyatları, başlıca ithalatçıların talebindeki zayıflama ve artan ihracat rekabeti nedeniyle düştü. Peynir fiyatlarında ise bu ay kısıtlı bir düşüş kaydedildi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi Ağustos ayından bu yana yüzde 4.1'lik düşüş göstererek, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, Brezilya'da beklentilerin üzerinde gerçekleşen şeker üretimi ve Hindistan ile Tayland'da etkili olan muson yağmurları ve ekili alanların genişlemesi sayesinde oluşan olumlu hasat beklentilerinden kaynaklandı.

YENİ TAHMİNLER TAHIL ÜRETİMİ VE KULLANIMINDA, STOKLARDA VE TAHIL TİCARETİNDE ARTIŞA İŞARET EDİYOR

FAO ayrıca Cuma günü, 2025 yılı küresel tahıl üretimi için güncellenmiş tahminlerini de paylaştı. Toplam üretim, geçen yılın seviyesine göre yüzde 3.8'lik bir artışla 2 milyar 971 milyon tona ulaşırken, bu rakam 2013'ten bu yana kaydedilen en büyük yıllık büyüme oldu..

Yeni Tahıl Arz ve Talep Raporu, yapılan yukarı yönlü değişiklikleri tüm mahsullerdeki üretim beklentilerinin artmasına bağladı. Avustralya'da buğday, Amerika Birleşik Devletleri'nde mısır ve Hindistan'da pirinç üretiminde önemli artışlar bekleniyor.

2025/26 döneminde dünya toplam tahıl kullanımının 2 milyar 930 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir; bu da hem insan tüketimi hem de hayvan yemi için bol miktarda arzın mevcut olacağı anlamına gelmektedir.

Küresel tahıl stoklarının 2026 yılı sonunda 900.2 milyon tona çıkacağı ve dünya pirinç rezervlerinin rekor seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor. 2025/26 döneminde küresel tahıl stoklarının kullanım oranının ise yüzde 30.6 ile neredeyse değişmeden kalacağı öngörülürken, bu oranın küresel arzın rahat seyredeceğine işaret etmesi beklenmekte.

FAO'nun yeni tahminleri, uluslararası tahıl ticaretinde yıllık yüzde 2.5'lik bir artışa işaret ediyor ve bu rakamın 497.1 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu artış, dünya buğday ticaretinde beklenen önemli büyümeden kaynaklanırken, uluslararası pirinç ticaretinin 2025 yılında yapılan büyük alımlar ve iyi yerel hasatların etkisiyle Asya ve Afrika ülkelerinden gelecek düşük talep nedeniyle azalması bekleniyor.