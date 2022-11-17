Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, son gelen verilerin ardından şu anda daha küçük faiz artırımı konusunda daha rahat olduğunu, ancak faiz oranlarının ne kadar yukarı gitmesi gerektiğinin enflasyonun ne kadar kararlı şekilde yavaşlayacağına bağlı olduğunu söyledi.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nde konuşan Waller, 13-14 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısında ne yapılması gerektiği konusunda nihai kararını şu an ile toplantıya kadarki sürede gelecek verileri gözden geçirmeden vermeyeceğini ifade etti. Waller, enflasyonun yönünü kararlı bir şekilde aşağı çevirdiğinden kuşku duymaya devam ettiğini vurguladı.

Enflasyonun yönünü değiştiğine sadece bir aylık rapor ile karar verilemeyeceğini belirten Waller, Fed'in fiyat istikrarını sağlama çabalarında faizler yukarı giderken istihdam piyasasında bir hareket olmadığına işaret etti ve "İş gücü piyasasını takip etmek gerekli" diye konuştu.