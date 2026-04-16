Fed faiz kararını belirleyecek kritik veri beklentilerin üzerinde düştü

ABD’de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 bin azalarak 207 bine düştü. Kritik veri Fed'in faiz kararında etkili olacak.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 16:07

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 11 bin azalarak 207 bine düştü. Veriler, iş gücü piyasasında görece güçlü seyrin sürdüğüne işaret etti.

Dört haftalık ortalama başvuru sayısı ise 500 artışla 209 bin 750 olarak kaydedildi.

SİGORTALI İŞSİZLİKTE SINIRLI ARTIŞ

Sigortalı işsizlik oranı, 4 Nisan ile biten haftada yüzde 1,2 seviyesinde sabit kaldı. Aynı dönemde sigortalı işsiz sayısı 31 bin artarak 1 milyon 818 bine yükseldi.

Buna karşın, dört haftalık ortalama sigortalı işsiz sayısı 8 bin 250 azalışla 1 milyon 813 bin 250'ye geriledi.

İŞ GÜCÜ PİYASASI DİRENÇLİ GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR

Açıklanan veriler, ABD iş gücü piyasasında başvuruların düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini ve istihdam piyasasının genel olarak dirençli seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

FED FAİZ KARARINI NASIL ETKİLEYECEK?

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelerek iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğuna işaret etmesi, Federal Reserve'in para politikası görünümüne ilişkin beklentileri de etkiledi. Analistler, düşük başvuru seviyelerinin ekonomik aktivitenin dirençli kaldığını gösterdiğini belirterek, bu durumun enflasyonla mücadele sürecinde Fed'in faiz indirimine yönelik aceleci davranmasını zorlaştırabileceğini ifade ediyor. Güçlü istihdam verilerinin, Fed'in politika faizini daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki beklentileri desteklediği kaydediliyor.

