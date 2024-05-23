Fed tutanakları endişeye işaret etti

Fed'in 30 Nisan-1 Mayıs toplantısına ait tutanakları yayımlandı. Tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indirimi için yeterince güveni olmadığı sinyali verdi.

Fed bilanço küçültme kaynaklı oluşabilecek türbülans riskini azaltmak için 1 Mayıs'ta bilanço küçültme miktarını Haziran'dan itibaren aylık 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indireceğini duyurmuştu. Tutanaklar, neredeyse tüm yetkililerin bilanço küçültme sürecini desteklediğini gösterirken birkaç yetkili ise bilanço küçültme miktarının önceki seviyelerde kalmasını destekleyebileceklerini belirtti.

Tutanaklarda enflasyondaki son yükselişe atıfta bulunularak "Katılımcılar geçen sene enflasyon yavaşlasa da son birkaç ayda Komite'nin yüzde 2 hedefine ilerlemekte zorlandığını gözlemledi. Enflasyon konusunda daha fazla güven kazanmak beklenenden uzun sürecek" ifadesi kullanıldı.

"FAİZ ARTIŞININ UYGUN OLACAĞI BELİRTİLDİ"

Bazı yetkililerin daha ciddi tedarik darboğazlarına ya da daha yüksek nakliye maliyetlerine yol açan jeopolitik olaylara veya diğer faktörlere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bu durumun fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

ABD'de son birkaç ay tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından gerçekleşen toplantıda Fed faizleri değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,5 aralığında bırakmıştı.

Tutanaklarda bazı katılımcılar, enflasyonda riskler ortaya çıkarsa faiz artışının uygun olacağını belirtti.

Bazı üyeler de finansal koşulların fazla gevşek olduğu riskine dikkat çekti.