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Fed üyesi Bostic: Belirsizliğin ortadan kalkması beklenmeli

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, herhangi bir adım atmadan önce belirsizliğin ortadan kalkmasının beklemesi gerektiğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2025 09:19

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2025 09:20

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Trump yönetiminin gümrük vergisi ve diğer politikalarını çevreleyen belirsizliğin ekonomiyi "büyük bir duraklamaya" soktuğunu söyledi ve Fed'in daha fazla netlik olana kadar beklemede kalması gerektiğini savundu.

Bostic, "Ekonominin nereye varacağı, kritik bir şekilde politikanın nereye varacağının ayrıntılarına bağlı. Ve bunu şu anda bilmediğimiz için, politikamızla herhangi bir yönde çok cesurca hareket etmenin şu anda ihtiyatlı olmayacağını düşünmemin bir başka nedeni de bu" diye konuştu.

Bostic, gümrük tarifelerinin muhtemelen fiyatları artıracağını, yani enflasyonu Fed'in %2'lik hedefine geri döndürmenin daha önce düşündüğünden daha uzun süreceğini, belki de 2027'ye kadar süreceğini öngördü.

Aynı zamanda ekonomik büyümenin de muhtemelen yavaşlayacağını, GSYH'nin bu yıl %1'den fazla büyüyerek son dönemdeki hızının yarısından az olacağını söyledi.

Bostic, Fed'in Mart ayında ifade ettiği gibi bu yıl bir kez faiz indirimine gideceğine inanıp inanmadığını söylemedi.

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