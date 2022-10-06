Faiz oranlarının ekonomide talebi "ılımlı şekilde sınırlayacak" seviyeye kadar yükseltilmesini istediğini belirten Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, o seviyeye ulaşıldıktan artırımların etkilerinin değerlendirilmesi için faizlerin bir süre sabit tutulması gerektiğini değerlendirdiğini vurguladı.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının fiyat baskılarının hala "geniş ve inatçı" olduğunu gösterdiğini belirten Bostic, düşük işsizlik oranının da Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam etmek için hala alanı olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Bostic, ekonominin zayıflaması halinde Fed'in faizleri indirmek konusunda acele etmemesi gerektiğini, enflasyonun düştüğünü görmek için hedefe odaklı ve karalı olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.