Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, hali hazırda çok yüksek olan enflasyon ve çıldırmış durumdaki iş gücü piyasası ile başa çıkmak için faiz artırımlarına başlama zamanı olduğunu söyledi.

"Ekonomi bunu kaldırabilecekken faiz oranlarını artırma zamanı" diye konuşan Waller, "Enflasyon çok yüksek ve benim işim bunu aşağı getirmek. Faiz artırımları iş gücü piyasası üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı yaratabilir. İş gücü için talebi geri çekebilir ve bu iyi bir şey olur" dedi.

"Şu anda çıldırmış olan iş gücü piyasasını yeniden dengeye getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini de kullanan Waller, "Faizleri artırabileceğimi ve bunun işsizlik oranı üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.