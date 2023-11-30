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Fed üyesi: Enflasyon baskılarında hafifleme zaman kazandırdı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon baskılarının hafiflemesinin ABD merkez bankasına para politikası yolunda bir sonraki hamleye karar vermesi için zaman kazandırdığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2023 09:42

Son Güncelleme Tarihi 30 Kasım 2023 09:42

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Chicago'da mali konularla ilgili bir konferans öncesinde yaptığı konuşmada, "Hala yüzde 2 hedefimizin üzerinde olsa da, genel ekonomi nispeten güçlü kalmaya devam ederken bile enflasyon konusunda fark edilebilir bir ilerleme kaydedildi" dedi.

Mester, Fed'in enflasyon hedefine ulaşmasının muhtemelen zaman alacağını, ancak bu arada "para politikasının, politika yapıcıların ekonomi ve finansal koşullarla ilgili gelen bilgileri değerlendirmesi için iyi bir yerde olduğunu" söyledi.

Mester, daha fazla faiz artışına kapıyı kapatmadı ve ek artış olasılığının ve merkez bankasının faiz hedefinin ne kadar süre yüksek kalacağının "önemli ölçüde ekonominin beklendiği gibi gelişip gelişmediğine, risklerin nasıl değiştiğine ve fiyat istikrarı ve maksimum istihdamdan oluşan ikili görev hedeflerimizde kaydedilen ilerlemeye bağlı olacağını" vurguladı.

Önümüzdeki Haziran ayında Cleveland Fed'den emekli olacak olan Mester konuşmasında "belirsiz bir ekonomik ortamda faaliyet gösterdiğimizi" ve para politikasının ne kadar kısıtlayıcı olduğunun ve geçmişteki sıkılaştırmanın ne kadarının henüz ekonomiye yansımadığının belirsiz olduğunu belirtti.

Fed'in faiz artırımlarının finansal koşulları sıkılaştırdığını ve tedarik zincirlerinin iyileşmekte olduğu bir dönemde talebi ılımlı hale getirdiğini anlatan Mester ayrıca, "ekonomik faaliyet ve istihdam artışı yavaşladı, ancak FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) katılımcıları da dahil olmak üzere çoğu tahmincinin bu yılın başlarında beklediğinden daha dirençli kaldı" dedi.

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