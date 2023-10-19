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Fed üyesi: Faizlerin bir süre daha yüksek kalması gerekli

New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonu Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri getirmek için faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalması gerekeceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 09:20

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 09:20

New York Fed Başkanı John Williams, Queens College'da yaptığı konuşmada, "Şu anda enflasyonu düşürmek için bu kısıtlayıcı politika duruşunu bir süre daha sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Fed'in enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiğini ancak hala kat etmesi gereken yol olduğunu ifade edenWilliams,"Size faiz oranlarında ne olacağını söyleyemem, ancak kısa ve uzun vadede bu süreç verilerde ne olacağına göre şekillenecektir" dedi.

Williams, "Enflasyonda büyük iyileşmeler gördük, ancak fiyat baskılarını Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri getirme yolunda hala gidecek yolumuz var. Zafer ilan etmeyeceğim ve Fed'in hedeflerine ulaştığını söylemeyeceğim ancak fiyat baskıları doğru yönde ilerliyor" diye konuştu.

Williams ayrıca enflasyon baskıları hafifledikçe "bir noktada faiz oranlarını tekrar düşürmeye başlamanın mantıklı olacağını" da söyledi.

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