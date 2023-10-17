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Fed üyesi: Fed daha fazla faiz artışını düşünmemeli

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, merkez bankasının borçlanma maliyetini artırarak ekonomide yeni baskılar yaratmaması gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 09:06

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyon baskılarının azaldığı bir ortamda Fed'in faizleri artırmayı bitirdiğine olan inancını tekrarladığı bir konuşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu noktada Fed'in faiz hedefinde herhangi bir artış düşünmemeliyiz" dedi.

Daha iyi dengelenmiş piyasanın ve ücret baskılarının hafiflediğinin işaretlerini gördüklerini belirten Harker, hane halkı tasarruflarında artış işaretleri olduğunu da vurguladı.

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