CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi: Fed'in faiz oranı zirvede

Fed üyesi: Fed'in faiz oranı zirvede

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz politikasına ilişkin görüşünün hala yeni bir artışa doğru olduğunu belirtirken, mevcut ekonomik belirsizliklerin ortasında politika yapıcıların "çevik" olması gereken bir zaman olduğunu kaydetti.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 08:59

Fed eylemlerini sıklıkla eleştiren bir grup olan Gölge Açık Piyasa Komitesi'nin bir toplantısı öncesinde konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Bir sonraki toplantımızda alınan karardan bağımsız olarak, ekonomi beklendiği gibi gelişirse, benim görüşüme göre, fon faizinde muhtemelen bir bekleme noktasına yakın veya bu noktadayız" dedi.

Eylül toplantısında açıklanan Fed tahminlerinin, şu anda %5,25 ile %5,5 arasında olan federal fon hedef oranı aralığında yıl sonuna kadar bir artış daha yapılmasını ve ardından faiz oranlarının uzun bir süre yüksek seviyelerde sabit tutulmasını öngördüğünü belirten Mester, "Bu benim ekonomik koşullar, görünüm ve görünüme yönelik risklere ilişkin kendi okumamla tutarlı" dedi.

Mester'in bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı bulunmuyor.

Konuşmasında politika görünümünün değişebileceğini de belirten Mester, "Fed fonları oranının mevcut seviyesinden daha yükseğe çıkması gerekip gerekmediği ve politikanın ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği, önemli ölçüde ekonominin görünüme göre nasıl geliştiğine ve risklerin nasıl değiştiğine bağlı olacaktır" dedi.

FOMC bir sonraki toplantısını 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapacak ve genel beklenti faizleri sabit tutacağı yönünde.

Mester konuşmasında enflasyon baskılarının azaldığını ancak hala çok yüksek olduğunu söyledi. İşgücü piyasalarının da daha sürdürülebilir seviyelere doğru yeniden dengelendiğini ve ücret baskılarının ılımlı göründüğünü söyledi. Ancak enflasyonist baskıların düzensiz bir ılımlılaşma süreci gösterebileceğini ve fiyat baskılarını %2 hedefine geri döndürme konusunda rehavete kapılmamanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Mester ayrıca, tahvil getirilerinde son dönemde görülen artışın devam etmesi halinde bunun talebi ılımlı hale getirmeye yardımcı olacağını ve bunun da Fed'in hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de perakende satışlar geriledi İngiltere'de perakende satışlar geriledi 20 Ekim 2023 09:44
Çin ihracata kontrol getirecek Çin ihracata kontrol getirecek 20 Ekim 2023 16:15
Brent petrolde ABD etkisi Brent petrolde ABD etkisi 20 Ekim 2023 09:40
Çin Devlet Başkanı Şi: Yeni Kalkınma Bankası gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı Çin Devlet Başkanı Şi: "Yeni Kalkınma Bankası gelişmekte olan ülkelerin sesini artırmalı" 20 Ekim 2023 09:34
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ticaretimizde ruble ve yuanın payı yüzde 68 Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Reşetnikov: Ticaretimizde ruble ve yuanın payı yüzde 68 20 Ekim 2023 16:20
ABD’de bankalar çalışan sayısını azalttı ABD'de bankalar çalışan sayısını azalttı 20 Ekim 2023 09:17
Altının kilogramı 1 milyon 854 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 1 milyon 854 bin 500 liraya yükseldi 20 Ekim 2023 16:59
ABD’de mortgage faizi yine arttı ABD'de mortgage faizi yine arttı 20 Ekim 2023 09:14
Fed üyesinden para politikası açıklaması Fed üyesinden para politikası açıklaması 20 Ekim 2023 09:04
Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor 20 Ekim 2023 11:42
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 20 Ekim 2023 16:53
Hindistan Çin yuanı talebini kabul etmeyecek Hindistan Çin yuanı talebini kabul etmeyecek 20 Ekim 2023 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,68
%0,1684
EURO
1.001,43
%0,1425
DOLAR
1.000,59
%0,0586
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.012,59
%1,2594
EURO
1.007,71
%0,7707
DOLAR
995,98
%-0,402
ALTIN
909,36
%-9,0636
BORSA
1.031,20
%3,1196
EURO
1.032,70
%3,2697
DOLAR
1.037,92
%3,7922
ALTIN
964,89
%-3,5114
BORSA
1.617,73
%61,7727
EURO
1.505,62
%50,5624
DOLAR
1.779,58
%77,9584
ALTIN
1.935,57
%93,5573
BORSA
BİST En Aktif Hisseler