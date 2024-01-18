CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed üyesi: Fed'in önemli değişikliklere ihtiyacı var

Fed üyesi: Fed'in önemli değişikliklere ihtiyacı var

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed'in bankaların sermayelerini artırmaya yönelik tartışmalı teklifinin "önemli değişikliklere" ihtiyaç duyduğunu ve Fed'in revize edilmiş herhangi bir plan üzerinde kamuoyundan yorum istemesi gerektiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 09:00

Geçen yıl teklifin kamuoyu görüşüne açılmasına karşı oy kullanan Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman,, yetkililerin Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın liderliğindeki plana daha geniş destek sağlayacak bir uzlaşma için çalışabilecekleri konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduğunu söyledi. Bowman'ın geçen yıl teklifin yayınlanmasına karşı oy kullanan meslektaşı Christopher Waller, Salı günü yaptığı açıklamada teklifin "büyük bir revizyona" ihtiyaç duyduğunu ve tamamen çöpe atılması gerekebileceğini söylemişti.

Bowman Çarşamba günü Washington'daki ABD Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, çeşitli paydaşların kurala yönelik önemli tepkileri göz önüne alındığında, "ajanslar ileriye dönük en iyi yol hakkında dikkatlice düşünmekle yükümlüdür" dedi.

Federal düzenleyiciler Temmuz ayında, en büyük kredi kuruluşlarının sermaye düzeylerini %19 oranında artırmalarını gerektiren ve gelecekte banka iflaslarını ve başka bir mali krizi önlemeyi amaçlayan uzun zamandır beklenen bir planı açıkladılar.

O zamandan bu yana düzenleyiciler Wall Street'in en güçlü lobi kampanyalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Bankalar, planın kredi verenlerin ne kadar yastığa ihtiyaç duyacağını abarttığını söylüyor ve bunun kendilerini daha az rekabetçi ve ev ve iş kredilerini daha az uygun fiyatlı hale getireceğini iddia ediyor. Destekçiler ise önerinin 2008 mali krizinden ve sektörün en büyük dört iflasından üçünün yaşandığı 2023 bankacılık kargaşasından dersler içerdiğini söylüyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde 17 Ocak 2024 13:35
Kızıldeniz’deki gemi trafiğinde keskin düşüş Kızıldeniz'deki gemi trafiğinde keskin düşüş 17 Ocak 2024 13:23
CANiK 4 kıtada fuarlara katılacak CANiK 4 kıtada fuarlara katılacak 17 Ocak 2024 13:07
CENTCOM: Husiler ticari gemiye saldırdı CENTCOM: Husiler ticari gemiye saldırdı 17 Ocak 2024 12:08
ECB Başkanı Lagarde’dan faiz indiriminde yaz sinyali ECB Başkanı Lagarde'dan faiz indiriminde yaz sinyali 17 Ocak 2024 11:28
Rus doğal gaz şirketi 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattı Rus doğal gaz şirketi 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattı 17 Ocak 2024 10:51
ABD dolarının güçlenmesi Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD dolarının güçlenmesi Brent petrolün fiyatını düşürdü 17 Ocak 2024 09:33
Japonya’nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi Japonya'nın 2024 mali yılı bütçe taslağı depremler için güncellendi 17 Ocak 2024 09:24
Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte piyasanın büyüme beklentilerini yakalayamadı Çin ekonomisi dördüncü çeyrekte piyasanın büyüme beklentilerini yakalayamadı 17 Ocak 2024 09:15
S&P: ABD’de kurumsal borç temerrütleri 2023’te %80 arttı S&P: ABD'de kurumsal borç temerrütleri 2023'te %80 arttı 17 Ocak 2024 09:13
Çin’de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı 17 Ocak 2024 09:10
Küresel piyasalar para politikalarına yönelik belirsizliklerle negatif seyrediyor Küresel piyasalar para politikalarına yönelik belirsizliklerle negatif seyrediyor 17 Ocak 2024 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,48
%0,2484
DOLAR
1.001,99
%0,1989
ALTIN
1.001,52
%0,1524
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.045,78
%4,5784
DOLAR
1.003,45
%0,3448
ALTIN
1.048,85
%4,8851
EURO
1.037,24
%3,7242
BORSA
1.056,00
%5,6001
DOLAR
1.062,96
%6,2959
ALTIN
1.075,29
%7,5286
EURO
1.003,82
%0,3818
BORSA
1.618,02
%61,8017
DOLAR
1.795,84
%79,5836
ALTIN
1.661,61
%66,1608
EURO
1.540,88
%54,0875
BORSA
BİST En Aktif Hisseler