Fed üyesi: Fed'in önemli değişikliklere ihtiyacı var

Geçen yıl teklifin kamuoyu görüşüne açılmasına karşı oy kullanan Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman,, yetkililerin Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın liderliğindeki plana daha geniş destek sağlayacak bir uzlaşma için çalışabilecekleri konusunda "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduğunu söyledi. Bowman'ın geçen yıl teklifin yayınlanmasına karşı oy kullanan meslektaşı Christopher Waller, Salı günü yaptığı açıklamada teklifin "büyük bir revizyona" ihtiyaç duyduğunu ve tamamen çöpe atılması gerekebileceğini söylemişti.



Bowman Çarşamba günü Washington'daki ABD Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, çeşitli paydaşların kurala yönelik önemli tepkileri göz önüne alındığında, "ajanslar ileriye dönük en iyi yol hakkında dikkatlice düşünmekle yükümlüdür" dedi.



Federal düzenleyiciler Temmuz ayında, en büyük kredi kuruluşlarının sermaye düzeylerini %19 oranında artırmalarını gerektiren ve gelecekte banka iflaslarını ve başka bir mali krizi önlemeyi amaçlayan uzun zamandır beklenen bir planı açıkladılar.



O zamandan bu yana düzenleyiciler Wall Street'in en güçlü lobi kampanyalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Bankalar, planın kredi verenlerin ne kadar yastığa ihtiyaç duyacağını abarttığını söylüyor ve bunun kendilerini daha az rekabetçi ve ev ve iş kredilerini daha az uygun fiyatlı hale getireceğini iddia ediyor. Destekçiler ise önerinin 2008 mali krizinden ve sektörün en büyük dört iflasından üçünün yaşandığı 2023 bankacılık kargaşasından dersler içerdiğini söylüyor.