Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, enflasyonda önümüzdeki aylarda biraz rahatlama görmeye başlayacağını, ancak bunun faiz artırımı ihtiyacı konusunda rahatlama sağlamaması gerektiğini ifade ederken, verilerin 50 baz puan faiz artırımını desteklediğini belirtti.

Mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapılmasını tercih ettiğini ifade eden Waller, Haziran ve Temmuz aylarında da 50'şer baz puanlık faiz artırımlarına gidilmesi olasılığı bulunduğunu vurguladı.

Waller, "Bu yılın ikinci yarısında nötr faiz oranının üzerine çıkmak istiyoruz" dedi.

"Ekonomide bir şoka neden olmamız gerekmiyor, enflasyonu geri getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız, ancak bunu düzenli bir şekilde yapabiliriz" ifadelerini de kullanan Waller, "Şu an agresif adımlar atmak için iyi bir zaman, çünkü ekonomi bunu kaldırabilecek durumda" diye konuştu.