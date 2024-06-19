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Fed yetkililerinden 'sabır' mesajı

Fed Guvernörü Adriana Kugler ve St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem faiz indirimi için sabırlı olunması gerektiğine işaret etti. Kugler faiz indirimi için yıl sonuna yönelik yönlendirmede bulundu.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 19 Haziran 2024 09:37

Fed toplantısı sonrası Fed yetkilileri yönlendirmelerine devam ediyor. Salı günü farklı etkinliklerde konuşan Fed yetkilileri faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu vurgularken, bazı yetkililer de potansiyel faiz indirimi konusunda yönlendirmelerde bulundu.

Salı günü konuşan yetkililerden biri olan Fed Guvernörü Adriana Kugler, ekonomik koşulların öngördüğü gibi gelişmesi halinde Fed'in faiz oranlarını "bu yılın ilerleyen zamanlarında" düşürmesinin uygun olacağını söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise görevi devralmasının ardından para politikasına yönelik yaptığı ilk konuşmasında verilerin bir indirimi desteklemesinin "çeyrekler" alabileceğini söyledi. Musalem, "Faiz için hedef aralığında bir indirimin uygun olduğundan emin olmadan önce olumlu bir enflasyon, ılımlı talep ve genişleyen arz dönemini gözlemlemem gerekecek. Bu koşulların oluşması aylar, daha büyük olasılıkla da çeyrekler alabilir" diye konuştu.

"GEVŞEMENİN UYGUN OLABİLECEĞİNE DAİR BEKLENTİLERİM AZALDI"

Hem New York'tan John Williams hem de Richmond'dan Thomas Barkin faiz indiriminin zamanlaması için belirli bir zaman çerçevesi sunmaktan kaçındı, ancak tüm yetkililer ekonomik verilerin ileriye dönük politika yolundaki önemli rolünün altını çizdi.

Enflasyon, 2023'ün ikinci yarısında fiyat baskılarındaki hızlı soğumanın ardından Fed yetkililerini şaşırtarak bu yılın ilk çeyreğinde yeniden yükselişe geçmişti. Son veriler daha pozitif olsa da, yetkililer temkinli olmaya devam ediyor. Boston Fed Başkanı Susan Collins Salı günü bu noktayı yineleyerek "bir iki aylık umut verici haberlere aşırı tepki vermemenin" önemli olduğunu söyledi.

Yahoo Finance'e verdiği bir mülakatta, Fed'in bu yıl bir ya da iki faiz indirimine gidip gitmeyeceği sorusuna Collins, "Her iki senaryoda da tutarlı taraflar var. Ancak ileriye baktığımda, bu yıl ne kadar gevşemenin uygun olabileceğine dair beklentim verilere baktıkça azaldı" dedi.

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