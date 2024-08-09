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Fed yetkilisi Goolsbee: Fed seçim işinin dışında ekonomi işinin içinde

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Fed 'in görevi siyasete veya borsaya yanıt vermek değil, verilere göre hareket etmek" dedi.

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 09 Ağustos 2024 09:20

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) görevinin borsadaki çöküşlere veya siyasi mülahazalara yanıt vermek olmadığını, verilere göre hareket etmesi gerektiğini yineledi.

Goolsbee verdiği bir röportajda, "Fed seçim işinin dışında. Fed ekonomi işinin içinde." dedi.

Fed'in hangi ekonomik verilerin faiz indirimini, politikayı durdurmayı motive edeceği konusunda çok net olduğunu belirten Goolsbee, "Fed ne yaparsa yapsın, birileri bunu sevmediğini söyleyecek. Fed'in yapacağı tek şey, faizin düşmesi, aynı kalması veya yükselmesi için oluşan kriterleri belirlemek ve ona göre hareket etmek." dedi.

Borsadaki son çöküşle ilgili bir soruya Goolsbee, "Biz borsaya yanıt verme işinde değiliz. Biz istihdamı maksimuma çıkarma ve fiyatları istikrara kavuşturma işindeyiz." şeklinde yanıt verdi.

Chicago Fed Başkanı, ABD ekonomisinde daha normal koşullara geri dönüldüğünü ifade etti.

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