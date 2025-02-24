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Fitch, Bahreyn'in kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Bahreyn'in kredi notunu teyit ederken, görünümünü yüksek ve artan borç yükü ve reformlarda gecikmeyi gerekçe göstererek aşağı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:19

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden ihraççı temerrüt notu (IDS) "B+" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Görünümün revize edilmesinin, yüksek ve artan faiz yükü, artan borç/GSYH oranı, planlanan reformlarda yaşanan gecikmeler ve daha genel olarak borcu istikrara kavuşturmak için yeterli konsolidasyonun sağlanmasını zorlaştıran bir ortamda sürdürülen geniş açıkların sonucu olduğu belirtildi.

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