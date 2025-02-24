Fitch, Bahreyn'in kredi notu görünümünü düşürdü

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli yabancı para cinsinden ihraççı temerrüt notu (IDS) "B+" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Görünümün revize edilmesinin, yüksek ve artan faiz yükü, artan borç/GSYH oranı, planlanan reformlarda yaşanan gecikmeler ve daha genel olarak borcu istikrara kavuşturmak için yeterli konsolidasyonun sağlanmasını zorlaştıran bir ortamda sürdürülen geniş açıkların sonucu olduğu belirtildi.