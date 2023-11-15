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Fitch: Gelişmiş piyasalarda kredi büyümesi azalıyor

Fitch Ratings'in son kredi koşulları güncellemesine göre, Avrupa, ABD, Avustralya ve Kanada'da parasal sıkılaştırmanın etkisiyle hane halkı ve şirketlere verilen krediler hızla azalıyor.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 08:38

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 08:38

Fitch yayınladığı raporda, Avrupa, ABD, Avustralya ve Kanada'da parasal sıkılaştırmanın etkisiyle hane halkı ve şirketlere verilen krediler hızla azalıyor. İlgili rapora göre "İspanya ve İtalya'da banka kredileri yıllık bazda daralırken, Fransa ve Almanya'da hızla yavaşlıyor. ABD'de ticari ve endüstriyel (C&I) işletmelere verilen krediler, yıllık %15 oranında arttığı bir yıl öncesine göre yavaşlayarak zar zor artıyor. Yüksek politika faizleri Kanada ve Avustralya'da ipotekli konut kredileri üzerinde de güçlü bir etki yaratmıştır. Merkez bankası kıdemli kredi yetkilileri anketleri, kredi verenlerin kredi standartlarındaki mütevazı sıkılaşmaya rağmen Avrupa'daki işletmelerin kredi talebinde keskin bir yavaşlamaya işaret etmektedir" dedi.

"Toplam hane halkı tasarruf oranları, koronavirüs pandemisi dönemindeki zirvelerinden anlamlı bir şekilde gevşemiş olsa da, konut yatırımlarından daha büyük olmaya devam etmekte ve bu da devam eden bir finansal fazla (tasarruf eksi yatırım) ile sonuçlanmaktadır" değerlendirmesini yapan Fitch, hane halklarının borç oranları da (GSYH'ye oran olarak) küresel mali krizden bu yana keskin bir düşüş gösterdiğine dikkat çekti.

ABD ve Avrupa'da kurumsal tasarruflar (karlar) son üç yılda artarken yatırımların da arttığını ve net borç verme pozisyonlarının oldukça istikrarlı hale geldiğini ifade eden Fitch, "Artan kurumsal tasarrufların, şirketlerin net borç verme pozisyonunun son yirmi yılın en yüksek seviyesine çıkmasına katkıda bulunduğu İtalya dikkat çekici bir istisnadır" dedi.

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