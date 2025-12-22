CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch, Moody's ve S&P'den Türkiye'nin 2026 kredi notu güncelleme tarihleri açıklandı

Fitch, Moody's ve S&P'den Türkiye'nin 2026 kredi notu güncelleme tarihleri açıklandı

Moody's ve S&P Global Ratings, Türkiye'nin 2026 kredi notu güncellemeleri için tarihleri açıkladı. Moody's, 23 Ocak ve 24 Temmuz; S&P ise 17 Nisan ve 16 Ekim 2026'da notları gözden geçirecek. Fitch de 23 Ocak ve 17 Temmuz tarihlerinde inceleme yapacak. Kuruluşların bu tarihlerde rapor yayımlama zorunluluğu yok.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2025 07:39

Son Güncelleme Tarihi 22 Aralık 2025 07:40

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve S&P Global Ratings de Türkiye için 2026 yılı not güncelleme tarihlerini açıkladı.

Buna göre Moody's 2026 yılında 23 Ocak'ta ve 24 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu güncellemeyi planlıyor.

S&P Global Ratings ise not güncellemelerini 17 Nisan 2026 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirmeyi takvimlendirdi.

Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notlarını 23 Ocak 2026 ve 17 Temmuz 2026 olmak üzere iki kez gözden geçirmeyi planladığını daha önce açıklamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya Merkez Bankası’ndan politika faizinde üst üste 5. indirim Rusya Merkez Bankası'ndan politika faizinde üst üste 5. indirim 19 Aralık 2025 14:05
OECD: Türkiye, Avrupa’da büyüme lideri olacak OECD: Türkiye, Avrupa’da büyüme lideri olacak 19 Aralık 2025 13:53
Almanya’da tüketici güveni geriledi, tasarruf eğilimi arttı Almanya'da tüketici güveni geriledi, tasarruf eğilimi arttı 19 Aralık 2025 13:42
Akkuyu, Açık Kapı Günü etkinliğine ev sahipliğini yapacak Akkuyu, Açık Kapı Günü etkinliğine ev sahipliğini yapacak 19 Aralık 2025 13:30
Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ancak riskler artıyor Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ancak riskler artıyor 19 Aralık 2025 13:06
Ifo açıkladı: Almanya’da işten çıkarmalar artıyor Ifo açıkladı: Almanya’da işten çıkarmalar artıyor 19 Aralık 2025 12:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Aralık 2025 10:13
Asya borsaları BoJ’un faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor Asya borsaları BoJ'un faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor 19 Aralık 2025 09:54
İngiltere’de tüketici güveni aralık ayında arttı İngiltere'de tüketici güveni aralık ayında arttı 19 Aralık 2025 09:43
ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı ABD, Çin teknoloji firmalarına yatırım kısıtlamalarını yasalaştırdı 19 Aralık 2025 09:40
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 19 Aralık 2025 09:31
Brent petrolün varili 59,40 dolar Brent petrolün varili 59,40 dolar 19 Aralık 2025 09:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.343,3000 Değişim 75,08 Son veri saati:
Düşük 11327,34 Yüksek 11402,42
Açılış
42,8158 Değişim 0,1573 Son veri saati:
Düşük 42,6642 Yüksek 42,8215
Açılış
50,3358 Değişim 0,3563 Son veri saati:
Düşük 49,988 Yüksek 50,3443
Açılış
6.080,6320 Değişim 133,320 Son veri saati:
Düşük 5952,294 Yüksek 6085,614
Açılış
95,2429 Değişim 3,4503 Son veri saati:
Düşük 92,1891 Yüksek 95,6394
Açılış
BİST En Aktif Hisseler