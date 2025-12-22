Fitch, Moody's ve S&P'den Türkiye'nin 2026 kredi notu güncelleme tarihleri açıklandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve S&P Global Ratings de Türkiye için 2026 yılı not güncelleme tarihlerini açıkladı.

Buna göre Moody's 2026 yılında 23 Ocak'ta ve 24 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu güncellemeyi planlıyor.

S&P Global Ratings ise not güncellemelerini 17 Nisan 2026 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirmeyi takvimlendirdi.

Fitch Ratings ise Türkiye'nin kredi notlarını 23 Ocak 2026 ve 17 Temmuz 2026 olmak üzere iki kez gözden geçirmeyi planladığını daha önce açıklamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.