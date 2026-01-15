Fitch Ratings: ABD’de tüketici direnci 2026’da da devam edecek

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirmede, ABD'de tüketici harcamalarının geçen yılın ilk çeyreğinde %0,6, ikinci çeyreğinde %2,6 ve üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %3,5 arttığı hatırlatıldı.

Açıklamada, hanehalklarının nominal harcanabilir gelirinin yılın son çeyreğinde yıllık bazda %4,4 yükseldiği ve bu artışın istihdam ve ücretlerdeki ılımlı seyrin desteğiyle gerçekleştiği ifade edildi. Buna karşılık reel harcanabilir gelir artışının Aralık 2025'te %1,6'ya kadar gerilediği, 2024'te ise bu oranın %2,8 olduğu belirtildi. Bu düşüşün temel nedeninin işgücü piyasasındaki zayıflama olduğu vurgulandı.

Ayrıca, yüksek gelirli hanelerde ücret artışlarının düşük gelirli gruplara kıyasla daha güçlü seyrettiği ve bunun gelir grupları arasındaki "K" şeklindeki ayrışmayı derinleştirdiği kaydedildi. Enflasyonun düşük gelirli kesimleri daha fazla etkilemesi de bu farklılaşmayı belirginleştirdi.

TÜKETİCİLERİN VARLIKLARI REKOR SEVİYEDE

Fitch'in değerlendirmesinde, hisse senedi piyasalarındaki güçlü performansın etkisiyle tüketicilerin net varlıklarının geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %3,5 yükselerek rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. Bu durumun tüketici harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.

Hanehalklarının borç servisi yükünün ise yılın ikinci çeyreğinde büyük ölçüde sabit kaldığı, borç servisi oranının pandemi öncesi seviyelerin altında seyrettiği aktarıldı.

Fitch, 2026'da da tüketici direncinin devam edeceğini öngörerek, "Bu görünüm; güçlü hanehalkı bilançoları ve yavaşlamasına rağmen sağlıklı kalan harcanabilir gelir artışı tarafından destekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, tüketim artışının 2025'te ortalama %2,1 olacağını, bu yıl ise %1,7'ye gerilemesini beklediklerini ifade etti. Sonola ayrıca, enflasyonun %3'ün üzerinde kalmasının muhtemel olduğu bir ortamda Fed'in 2026 yılında iki faiz indirimi yapabileceğini söyledi.