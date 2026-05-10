Fondaki aksama, Dünya Kupası güvenlik hazırlıklarını "zorlaştırdı"

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Missouri eyaletindeki Kansas kentinde düzenlenen basın toplantısında 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haziran'daki 2026 Dünya Kupası maçları için Bakanlığın güvenliği sağlayabileceğini ancak kısmi kapanma nedeniyle fonlardaki aksamanın maçlarda güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmaları "zorlaştırdığını" belirten Mullin, "Bu güvenlik önlemlerini henüz alamadık ve ilk maç 11 Haziran'da." dedi.

Mullin, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkililerinin konaklaması gibi organizasyonların uzun sürdüğünü ve hala yapılacak çok iş olduğunu belirterek, kısmi kapanmadan sorumlu tuttuğu Demokrat partilileri bu süreci "tehlikeye atmakla" suçladı.

Bakanlığa bağlı olan Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill de martta yaptığı açıklamada TSA çalışanlarının istifa etmesinin 2026 Dünya Kupası hazırlığı için "ciddi sonuçları" olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Mullin, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada DHS'ye fon sağlayan bütçe tasarısının imzalanmasıyla 76 gün süren kısmi kapanmanın sona erdiğini bildirmişti.