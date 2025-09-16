CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Fransa Merkez Bankası, 2025 GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 08:59

Fransa Merkez Bankası, ülkenin son haftalarda yeniden alevlenen siyasi istikrarsızlığının, tüketici ve işletmelerin harcamalarını kısmasına neden olarak ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Banka, 2025 yılı için büyüme tahminini %0,6'dan %0,7'ye yükseltti. Bu revizyon, yılın ilk yarısında şirketlerin stoklarını artırması ve üçüncü çeyrekte ihracatın toparlanacağı beklentisi sayesinde geldi. Ancak orta vadeli görünüm daha temkinli.

2026 ve 2027 için büyüme tahminleri sırasıyla %0,9 ve %1,1 olarak güncellendi. Bu oranlar, Haziran tahminlerinden 0,1 puan daha düşük. Banka, bu revizyonun arkasında siyasi belirsizliklerin yanı sıra, güçlenen euro, yüksek petrol fiyatları ve uluslararası koşullardaki zayıflamanın etkili olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "2025 sonrası büyüme riskleri aşağı yönlü. 2026'daki maliye politikasına dair belirsizlik, şirketler ve hanehalkı arasında bekle-gör eğilimini artırabilir" ifadelerine yer verildi.

Enflasyonun ise 2027'ye kadar %2'nin altında kalması bekleniyor. 2025'te ortalama %1, 2026'da %1,3, 2027'de ise %1,8 enflasyon öngörülüyor.

İşsizlik oranı ise yaklaşık olarak şu anki %7,5 seviyesinde sabit kalacak.

İlginizi Çekebilir
AB, Rusya’ya yönelik yaptırımları uzattı AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı 12 Eylül 2025 16:26
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 12 Eylül 2025 14:57
AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor AB otomobil üretiminde zirveyi korumak istiyor 12 Eylül 2025 16:43
AB, Microsoft’un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı AB, Microsoft'un Teams ile ilgili rekabet soruşturmasını sonlandırdı 12 Eylül 2025 12:57
İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı İngiltere ekonomisi sanayideki daralmayla durgunlaştı 12 Eylül 2025 13:00
Almanya’da enflasyon belli oldu Almanya'da enflasyon belli oldu 12 Eylül 2025 12:07
IMF’den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı IMF'den FED açıklaması: Faiz indirme alanı var ancak temkinli olmalı 12 Eylül 2025 08:39
ABD, G7’yi Çin ve Hindistan’a yüksek vergiye çağıracak ABD, G7'yi Çin ve Hindistan'a yüksek vergiye çağıracak 12 Eylül 2025 08:36
Peru Merkez Bankası faiz indirimine gitti Peru Merkez Bankası faiz indirimine gitti 12 Eylül 2025 08:32
ABD ve Çin ’tarife müzakereleri’ için Madrid’de buluşacak ABD ve Çin 'tarife müzakereleri' için Madrid'de buluşacak 12 Eylül 2025 17:05
Yabancılar 523,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 523,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı 11 Eylül 2025 14:55
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 11 Eylül 2025 10:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler