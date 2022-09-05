G7 ülkelerinin maliye bakanları, 2 Eylül tarihinde Rus petrolüne tavan fiyat uygulamaya karar verdiğini açıkladı. Ardından, "Tüm ülkeleri fiyat sınırı konusunda girdi sağlamaya ve önemli tedbirler uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldığı bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, fiyat sınırının bir dizi teknik girdi temel alınarak belirleneceği ifade edilirken, fiyat seviyesinin gerektiğinde revize edileceği de vurgulandı.

Jean-Pierre, fiyat sınırlamasının daha fazla ülkelere Rusya ile daha iyi anlaşmalar yapma imkanı vereceğini öne sürerken, Beyaz Saray'ın fiyat sınırı seviyesini belirlemek için önümüzdeki haftalarda çalışacağını vurguladı.