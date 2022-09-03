Gazprom, Kuzey Akım 1’deki gaz akışını süresiz durdurdu

Açıklamada "Rostekhnadzor'dan, tespit edilen arızaların ve hasarların gaz türbini motorunun güvenli ve sorunsuz çalışmasına izin vermediğine dair bir uyarı alındı" denilerek Siemens Energy AG'nin Başkanı ve CEO'su Christian Bruch'a tespit edilen arızaların giderilmesi gerektiğine ilişkin bir mektup gönderildiği ifade edildi.

AÇIKLAMA G7 KARARINDAN HEMEN SONRA YAPILDI

Yağ sızıntısının bir fotoğrafını yayınlayan Gazprom, boru hattında bakım nedeniyle bu hafta üç gün boyunca akışlar durdurulmadan önce bile yüzde 20 kapasiteyle gaz akışına devam ediyordu. Gaz akışı bu sabah erken saatlerde yeniden başlayacaktı. Gazprom'un açıklaması dün bir araya gelen G7 ülkeleri finans bakanlarının toplantısından hemen sonra geldi.

G7 Finans Bakanları, dün bir karar alarak Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa fon akışını engellemek amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat sınırı koymuştu. Öneri, G7 ve AB ülkelerinde yerleşik şirketlerden nakliye hizmetleri ve sigorta teminatı arayan ithalatçıların Rus petrolünü taşımak için bir fiyat sınırına uyması gerektiği anlamına geliyor. Tavan fiyat sınırı, ham petrol için 5 Aralık'ta, dizel gibi rafine petrol ürünleri için 4 Şubat'ta geçerli olması beklendiği ifade edildi.