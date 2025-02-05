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Goldman Sachs: ABD-Çin ticaret çatışmasının gelecekteki yolu belirsiz

Goldman Sachs analistleri, ABD-Çin ticaret çatışmasının gelecekteki yolunun oldukça belirsiz olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 09:01

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 09:01

Goldman Sachs analistleri, ABD-Çin ticaret çatışmasının gelecekteki yolunun oldukça belirsiz olduğunu söyledi. Analistlere göre Çin'in misilleme gümrük vergileri, ABD'nin 525 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uyguladığı %10'luk ek gümrük vergisi ile kıyaslandığında orantılı olmaktan çok daha az görünüyor.

Bununla birlikte analistler, misilleme tarifelerinin ihracat yasakları, varlık listesi eklemeleri ve Google'a yönelik antitröst soruşturmasıyla birleşmesinin, 2018-2019 ABD-Çin ticaret savaşına kıyasla "Çinli politika yapıcılar tarafından daha koordineli ve kapsamlı bir yaklaşıma" işaret ettiğini belirttiler.

Goldman Sachs, önümüzdeki günlerde ABD'nin Çin'in misillemesine vereceği tepkilerin izlenmesi gereken önemli olaylar arasında yer alacağını da vurguladılar.

Eric Lau liderliğindeki Citi Research analistleri de Trump'ın Çin'e yönelik %10'luk gümrük vergisi artışının sanayi şirketleri arasında daha hızlı bir konsolidasyona neden olacağını öre sürdüler.

Analistler, Techtronic ve Shenzhou gibi büyük ihracatçılar gümrük vergilerinden kaçınmak için üretimlerini Asean'a kaydırırken, daha küçük Çinli şirketlerin banka kredisi almakta zorlanmaları ve yönetim kaynaklarının yetersizliği nedeniyle bunu yapamadıklarını belirtiyorlar.

Bu firmaların toplam işgücünün yaklaşık %79'unu oluşturduğundan, tarife artışının bu şirketleri ciddi sıkıntıya sokabileceğini ve Çin'deki işsizlik oranını artırabileceğini de vurgulayan analistler, "Bu da Çin'in ekonomik etkiye karşı koymak için daha fazla teşvik uygulamasına yol açabilir" değerlendirmesini yaptılar.

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