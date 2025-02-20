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Goldman Sachs: Çin enflasyon hedefini düşürecek

Goldman Sachs ekonomistleri, Çin'in enflasyon hedefini düşüreceğini bütçe açığı hedefini yükselteceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2025 09:39

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2025 09:39

Goldman Sachs ekonomistleri, Çinli politika yapıcıların iletişiminin, potansiyel tarife artışlarına "önceden harekete geçmek" yerine tepki vereceklerine işaret ettiğini söyledi.

Bu da Mart ayındaki "İki Oturum" toplantısında 2025 bütçe rakamlarının beklentileri önemli ölçüde aşma ihtimalinin nispeten düşük olduğu anlamına geliyor.

"Ancak büyümenin önündeki engeller keskin bir şekilde güçlenirse, bütçenin ötesinde ek teşvikler için kapılar açık" olduğunu savunan Goldman Sachs, Çin'in 2025 yılı için reel GSYH büyüme hedefini değiştirmeyerek %5 civarında tutmasını, tüketici enflasyonu hedefini %3 civarından %2 civarına düşürmesini ve resmi mali açık hedefini 2024 yılındaki %3,0 seviyesinden GSYH'nin %4,0'üne yükseltmesini bekliyor.

"Merkezi ve yerel yönetim özel tahvilleri için kotalar da artırılabilir" diyen Goldman Sachs'a göre, tüketimin öncelikli olduğu Çin'de tüketim teşvikleri de açıklanabilir.

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