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Goldman Sachs’tan tahvil piyasası analizi: Warsh dönemi kısa vadeli tahvillerde volatiliteyi artırabilir

Goldman Sachs Sabit Getirili Menkul Kıymetler Küresel Başkanı Kay Haigh, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Kevin Warsh’un enflasyonla mücadeleyi önceliklendiren yaklaşımının ABD tahvil piyasasında belirgin etkiler yaratacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2026 16:44

Goldman Sachs Sabit Getirili Menkul Kıymetler Küresel Başkanı Kay Haigh, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonu %2 hedefe indirmeye yönelik güçlü kararlılığı ve Fed içinde hayata geçirilen yeni kurumsal düzenlemelerin, piyasa katılımcılarının Fed'e bakışını önemli ölçüde değiştirdiğini ifade etti.

Piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Eylül toplantısında faiz artırımı yapma ihtimali %80'in üzerine çıkarken, yalnızca birkaç gün önce ilk artışın Aralık ayından önce gelmeyeceği fiyatlanıyordu.

Gelişmelerin ardından Fed'e en duyarlı enstrümanlardan biri olan 2 yıllık ABD tahvil getirileri sert şekilde yükseldi. Çarşamba günü 13 baz puan artan 2 yıllık getiri, Nisan 2025'ten bu yana en büyük günlük sıçramasını kaydederken, 2008 sonrası en keskin Fed toplantı günü hareketlerinden birine işaret etti.

Kısa vadeli faiz beklentilerindeki bu hızlı değişim volatiliteyi artırırken, uzun vadeli enflasyon endişelerinin bir miktar yatışmasıyla 30 yıllık tahvil getirileri Perşembe günü son iki ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Haigh, önümüzdeki süreçte özellikle 2 yıllık tahvil segmentinde dalgalanmanın daha da artabileceğini belirterek, bunun Fed'in yeni iletişim stratejisinden kaynaklandığını vurguladı. Ona göre Fed artık daha az ileriye dönük yönlendirme yapacak ve daha çok verilere bağlı karar alacak. Bu yaklaşım da kısa vadeli tahvillerde oynaklığı artıracak.

Öte yandan Haigh, Fed bünyesinde kurulan beş yeni çalışma grubunun politika çerçevesini yeniden şekillendireceğini ifade etti. Ekonomik tahminlerden para politikasının uygulanmasına kadar geniş bir alanı kapsayan bu reformların, Fed'in işleyişini kökten dönüştürmesi bekleniyor.

Bu yapısal değişimlerin uzun vadeli tahvillerde oynaklığı azaltabileceğini söyleyen Haigh, bu durumun uzun vadeli ABD tahvillerini yatırımcılar açısından daha cazip hale getirebileceğini de sözlerine ekledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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