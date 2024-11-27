Gümrük vergisi çelik ve alüminyum fiyatlarını yükseltecek

Trump'ın en büyük tedarikçiler Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25 gümrük vergisi uygulama ihtimali Citi Group tarafından değerlendirildi. Buna göre bazı metallerin fiyatları bu durumdam olumsuz etkilenecek.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM FİYATLARI ETKİLENECEK

Alexander Hacking liderliğindeki analistlere göre, ABD'nin iki ticaret ortağı bu metallerin ABD'ye en büyük tedarikçileri ve Trump'ın bu metallerin ithalatına gümrük vergisi getirme planı ABD genelinde çelik ve alüminyum fiyatlarının yükselmesine neden olacak. ABD alüminyum ihtiyacının yaklaşık %70'ini yurt dışından, bunun da %60'ını Kanada'dan karşılıyor. Çelik ithalatı Amerikan arzının %24'ünü oluştururken, Kanada bu miktarın dörtte birini, Meksika ise yaklaşık %15'ini sağlıyor.

YILLAR ALABİLİR

Analistler, Trump tarafından Pazartesi günü açıklanan %25'lik bir gümrük vergisinin çelik fiyatlarının kısa ton başına 100 ila 150 dolar artmasına neden olacağını söyledi. ABD alüminyum fiyatları için, Londra Metal Borsası'na kıyasla Midwest primi iki kattan fazla artarak 50 sente kadar çıkabilir - bu da altı ABD'li dökümcüye fayda sağlayabilir. Yine de analistler "bu tedarik zincirini yeniden yapılandırmak yıllar alabilir" uyarısında bulundu.