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Güney Kore elektrikli araç bataryaları üreticilerine destek verecek

Güney Kore hükümeti, batarya tedarik zincirlerini güvence altına almak ve küresel rekabetin şiddetli olmaya devam ettiği önümüzdeki beş yıl içinde batarya endüstrisini güçlendirmek için 38 trilyon won (29 milyar dolar) finansman sağlayacak.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 09:02

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 09:02

Güney Kore hükümetinin batarya tedarik zincirlerini güvence altına almak ve küresel rekabetin şiddetli olmaya devam ettiği önümüzdeki beş yıl içinde batarya endüstrisini güçlendirmek için 38 trilyon won (29 milyar dolar) finansman sağlamasına ilişkin yapılan açıklamaya göre, LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On gibi Güney Koreli batarya firmaları 2022 itibariyle Çin hariç küresel batarya pazarının %49'una sahip durumdalar. Ancak açıklamada, temel malzemeler için yabancı ülkelere olan bağımlılıklarının çeşitlendirmeyi çok önemli hale getirdiğini vurgulandı.

Bu çerçevede hükümet mineraller ve diğer batarya malzemeleri için madencilik haklarını güvence altına almak üzere yurtdışına yatırım yapan Güney Koreli firmalar için vergi teşvikleri ve kredi desteği planlıyor ve mineralleri rafine eden ve yeniden kullanan şirketler için mali desteği güçlendiriyor.

Ayrıca, ABD Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) kapsamındaki vergi indirimi şartlarını yerine getirmek için Kuzey Amerika'da yatırım yapanlar da dahil olmak üzere batarya endüstrisi firmalarına Kore İhracat-İthalat Bankası gibi kurumlardan kredi, garanti ve sigorta gibi mali destekleri artırmayı planlamakta.

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