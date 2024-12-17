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Hazine iki ihalede 18,6 milyar lira borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde 18 milyar 601,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2024 16:01

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde borçlanmaya gitti. İşte detaylar...

İlk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,25, reel bileşik faiz yüzde 5,31 oldu. Nominal teklifin 9 milyar 835 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 313 milyon lira, net satış 1 milyar 232,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 7 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 386 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı. İkinci ihalede, 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 28,69, bileşik faiz yüzde 30,74 oldu.

Nominal teklifin 23 milyar 860 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 250 milyon lira, net satış 6 milyar 369,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 541 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 18 milyar 601,8 milyon lira borçlandı.

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