Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 18,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18 milyar 907,7 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2026 16:43

Son Güncelleme Tarihi 06 Ocak 2026 16:44

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 18 milyar 907,7 milyon lira tutarında 7 Ocak 2026 valörlü, 5 Ocak 2028 itfa tarihli sabit getirili kira sertifikasının ihracı yapıldı.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

