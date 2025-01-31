CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Hizmet üretici fiyatları %49,07 arttı

Hizmet üretici fiyatları %49,07 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aylık %0,65, yıllık %49,07 arttı.

Oluşturma Tarihi 31 Ocak 2025 12:48

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, H-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %67,06 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %40,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %53,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %62,14 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %47,82 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %60,26 artış, idari ve destek hizmetlerde %56,49 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,17 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,50 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,55 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,0 artış gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
IBM Wall Street beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıkladı IBM Wall Street beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıkladı 30 Ocak 2025 09:02
Goldman Sachs: Fed’in 2025’teki faiz adımları dar bir bantta gerçekleşecek Goldman Sachs: Fed'in 2025'teki faiz adımları dar bir bantta gerçekleşecek 30 Ocak 2025 08:58
Bitcoin’de yukarı yönlü hareket sürüyor Bitcoin'de yukarı yönlü hareket sürüyor 30 Ocak 2025 08:55
İsveç Merkez Bankası zayıf ekonomi nedeniyle politika faizini tekrar düşürdü İsveç Merkez Bankası zayıf ekonomi nedeniyle politika faizini tekrar düşürdü 29 Ocak 2025 15:16
Rusya 57 milyon ton tahıl ihracatı planlıyor Rusya 57 milyon ton tahıl ihracatı planlıyor 29 Ocak 2025 14:44
AB’den Rusya ve Belarus gübresine ek vergi hazırlığı AB'den Rusya ve Belarus gübresine ek vergi hazırlığı 29 Ocak 2025 14:31
Almanya’da tüketici güveni yılın başında düştü Almanya'da tüketici güveni yılın başında düştü 29 Ocak 2025 13:22
ABD verileri Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD verileri Brent petrolün fiyatını düşürdü 29 Ocak 2025 09:52
Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi 29 Ocak 2025 09:23
İngiltere Maliye Bakanı: Düşük büyüme bizim kaderimiz değil İngiltere Maliye Bakanı: Düşük büyüme bizim kaderimiz değil 29 Ocak 2025 09:15
Almanya’nın Rus LNG’sine talebi artıyor Almanya'nın Rus LNG'sine talebi artıyor 29 Ocak 2025 09:11
Eski ABD’li Bakan’dan Trump açıklaması Eski ABD'li Bakan'dan Trump açıklaması 29 Ocak 2025 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler