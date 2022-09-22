Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından ABD dolarına bağlı döviz kur rejimi nedeniyle aynı oranda artışa gitti.

Bölgenin defakto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesinden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 3,50'ye çıkarıldığı bildirildi.

Fed, dün aldığı kararla, kısa dönemli politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmişti.

Artış, ABD Merkez Bankasının bu yıl aldığı beşinci faiz artırımı kararı olmuştu. Fed, mart ayında 25, mayısta 50, haziran ve temmuzda ise 75'şer baz puanlık faiz artışları gerçekleştirmişti.

HKMA, tüm artışlarda Fed'in kararını izleyerek gösterge faiz oranını aynı oranda yükseltmişti.

FAİZ ORANI, 14 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Atışların ardından, Hong Kong'daki faiz oranı, 2008 Küresel Mali Kriz'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bölgede en son Mart 2008'de gösterge faiz oranı 3,75'e kadar çıkmıştı.

Hong Kong'un para birimi Hong Kong dolarının 1983'te ABD doları çıpasına bağlanmasından bu yana bölge, para politikasında Fed'in adımlarını takip ediyor.

İVMELENEN ENFLASYON, FED'İN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRMIŞTI

ABD'de Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikasının tonu değişmeye başlamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasının da etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5'e ve ağustosta yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemişti.