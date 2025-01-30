IBM Wall Street beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıkladı

IBM, 2024 yılının son çeyreğinde Wall Street analistlerinin beklentilerinden daha iyi gelir ve kar rakamları yakaladı. IBM dördüncü çeyrekte gelirlerini 17,54 milyar dolar olan beklentilerin üzerine 17,55 milyar dolara çıkarırken, hisse başına düzeltilmiş kar 3,75 dolar olan beklentiyi aşarak 3,92 dolar oldu.

Dördüncü çeyrekte net kar 2,92 milyar dolar, hisse başına 3,09 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 3,29 milyar dolar, hisse başına 3,55 dolar kar etmişti.

2024 yılının tamamında IBM'in gelirleri yüzde 1 artarak 62,8 milyar dolara ulaştı.

IBM hisseleri beklentilerden iyi gelen dördüncü çeyrek sonuçlarının ardından yüzde 9 değer kazandı.