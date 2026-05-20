İkramiyeye zam için görüşmeler çıkmaza girdi! Teknoloji devinde işçilerden grev kararı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'te ücret görüşmelerinin tıkanması, on binlerce çalışanı kapsayan büyük bir grev sürecini beraberinde getirdi.

47 BİNDEN FAZLA İŞÇİ GREV KARARI ALDI

Şirket ile sendika arasında yürütülen maaş müzakerelerinden sonuç alınamaması üzerine, 47 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin 21 Mayıs Perşembe günü başlayacağı bildirildi. Gelişmenin ardından Samsung Electronics hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, National Labor Relations Commission tarafından sunulan arabuluculuk teklifinin kabul edildiği ancak şirket yönetiminin öneriyi reddettiği belirtildi.

Sendika sözcüsü Choi Seung-ho, şirketin görüşmeler için ek süre talep ettiğini ancak daha sonra net bir yanıt verilmediğini ifade etti.

ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI ANLAŞMAZLIĞI

Taraflar arasında özellikle ücret artış oranları, performans primi sistemi ve çalışma koşulları konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtiliyor. Sendika, şirketin çalışan taleplerine yeterli düzeyde karşılık vermediğini savunurken, yönetim ise küresel yarı iletken sektöründeki belirsizliklere dikkat çekiyor.

Olası uzun süreli bir grevin, şirketin çip üretimi ve elektronik ürün tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.